12 марта 2020, 20:45
Посетителей ТРЦ «Лотос Plaza» срочно эвакуировали
Здание торгово-развлекательного центра окружила полиция, людей эвакуировали на улицу
Людей из здания ТРЦ «Лотос Plaza» в столице Карелии срочно эвакуировали сегодня вечером.
Сигнал тревоги сработал в 20:08. В это время на последнем этаже центра проходила детская тренировка по фигурному катанию. На место прибыли экипажи полиции, кинолог с собакой, МЧС и машина «скорой помощи».
Люди столпились у входа в здание. Как передает с места ЧП корреспондент портала «Петрозаводск говорит», посетители ТРЦ не могут уехать, так как их машины находятся на нижнем уровне парковки.
Как удалось выяснить нашему корреспонденту у сотрудника правоохранительных органов, это учебная тревога. Здание ТРЦ в настоящее время освобождено от людей, внутри находятся представители оперативных служб.
Фото: корреспондента портала «Петрозаводск говорит»