Посетителей ТРЦ «Лотос Plaza» срочно эвакуировали

Людей из здания ТРЦ «Лотос Plaza» в столице Карелии срочно эвакуировали сегодня вечером.

Сигнал тревоги сработал в 20:08. В это время на последнем этаже центра проходила детская тренировка по фигурному катанию. На место прибыли экипажи полиции, кинолог с собакой, МЧС и машина «скорой помощи».

Люди столпились у входа в здание. Как передает с места ЧП корреспондент портала «Петрозаводск говорит», посетители ТРЦ не могут уехать, так как их машины находятся на нижнем уровне парковки.

Как удалось выяснить нашему корреспонденту у сотрудника правоохранительных органов, это учебная тревога. Здание ТРЦ в настоящее время освобождено от людей, внутри находятся представители оперативных служб.

Фото: корреспондента портала «Петрозаводск говорит»