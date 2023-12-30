Поселок в Карелии остался без света из-за аварии

В Лахденпохском районе з несколько дней до праздника вновь возникли проблемы с электроснабжением. Авария произошла вечером 29 декабря. Без света остался поселок Хухтерву. В администрации района сообщили, что аварию устраняют.

В другом населенном пункте района - проблемы с водой. В поселке Ихала сегодня продолжат работы по замене насоса на водозаборе. В течение дня людям обещают подвезти воду для питья. // фото «Петрозаводск говорит»