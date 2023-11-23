Популярный миф о «жаворонках» и «совах» развеяли врачи

Принято считать, что люди бывают «совами» или «жаворонками». Но врачи уверяют, что это не так. Популярные мифы развеяли в программе «Жить здорово!».

- Многие люди говорят: «Я жаворонок» или «Я сова»... Но человек - это солнцезависимое существо. Наш организм подчиняется общим биологическим ритмам,

- заявила Елена Малышева.

Организм начинает просыпаться в 6:45, в это время у человека повышается давление и блокируется выработка гормона мелатонина, который отвечает за сон.

Самое продуктивное для работы время - с 8:30 до 15:30, а пик физической активности - с 17:00 до 19:00. Это лучшее время для физкультуры и сжигания жира.

Ложиться спать надо не позднее 23:00, более поздний отход ко сну может приводить к проблемам со здоровьем. // фото: wirestock/ freepik.com