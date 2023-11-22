Полоскание соленой водой предотвратило тяжелый коронавирус
Ученые выяснили, что простое полоскание горла соленой водой уменьшает вероятность тяжелых симптомов коронавируса. Если форма инфекции тяжелая, эта процедура может предотвратить госпитализацию, передает MedicalXpress.
Такой вывод сделали на основании исследований. В период пандемии, 2020 по 2022 год 58 человек в возрасте 18-65 лет с положительным ПЦР-тестом были случайным образом отобраны для прохождения полоскания с низкими или высокими концентрациями солевого раствора. Больные делали это в течение 14 дней.
Растворы с низким и высоким содержанием соли состояли из 2,13 и 6 граммов соли, растворенных в 236 миллилитрах теплой воды соответственно. Полоскание горла и промывание носа проводились четыре раза в день в течение 14 дней.
Частота госпитализаций при схемах с низкими и высокими концентрациями солевого раствора (18,5 и 21,4 процента соответственно) была значительно ниже, чем в контрольной популяции численностью 9398 человек (58,8 процента). Никаких существенных различий по другим исходам среди этих групп отмечено не было. // фото: freepik.com