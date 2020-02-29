Популярная соцсеть выпустила неожиданное обновление

Facebook оптимизировал функцию создания 3D-снимков: теперь этой опцией смогут насладиться и дешевых гаджетов. Ранее использование инструмента предполагало наличие смартфона с двумя камерами, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в компании.

Функцию запустили в 2018-м, но до сих пор использовать ее могли лишь на определенных смартфонах.

Как утверждает соцсеть, сделать трехмерную картинку можно «практически из любого» стандартного изображения 2D. Компания обучила сверточную нейронную сеть на миллионах общедоступных 3D-изображений и их карт глубины. Сеть оценивает расстояние от камеры до каждого пикселя изображения. Инструмент позволяет построить 3D-картинку на мобильных устройствах даже небольшой мощности «за секунды».