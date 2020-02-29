55-летняя итальянка удивила пользователей Сети

Одна из самых популярных актрис мира снова удивила почитателей своей красоты. Моника Белуччи, которой в этом году исполнится 56, приняла участие в съемке для культового модного дома Christian Dior.

Экс-супруга Венсана Касселя примерила современный образ - короткое худи в стиле милитари. Короткая стрижка актрисы придала образу пикантности.

На другом фото, для L’Officiel, итальянка предстала в стильном жакете Saint Laurent со строгим поднятым воротником, пишет Cosmo. Акцентом образа стала черная широкополая шляпа.

Кадры привели поклонников Беллуччи в восторг. «Как можно быть такой идеальной», «Такая властная», «Королева», «Очень современный look», «Ты самая эффектная женщина нашей планеты», — восторженно отозвались фолловеры.