Популярная российская певица родила первенца

Российская певица Манижа Сангин родила первенца. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пост исполнительницы в соцсети.

32-летняя певица опубликовала кадры, снятые во время родов, а также рассказала, что назвала свою дочь Оливией.

По данным издания, на родах присутствовал и супруг Манижи, режиссер Ладо Кватания, за которого певица вышла замуж в прошлом году.

Манижа получила большую известность после того, как представила Россию на «Евровидении» в 2021 году. На конкурсе она заняла девятое место. // Фото: unsplash.com / Fé Ngô