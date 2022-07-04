Попавшую в беду женщину ночью выручили полицейские

Полицейские в Прионежском районе ночью патрулировали улицы и помогли местной жительнице. У женщины сломался велосипед, сообщили в МВД Карелии.

Командир отделения ППС Никита Недошивин с напарником Вячеславом Виролайненом увидели женщину около станции Шуйская. Она шла с велосипедом по обочине.

Полицейским она рассказала, что идет в поселок Мелиоративный, а велосипед сломался. Сотрудники ППС отвезли женщину домой на машине. // Фото: МВД Карелии