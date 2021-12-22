Попавшим в трудную ситуацию бесплатно окажут юридическую помощь

Жители Карелии, которые попали в сложную жизненную ситуацию, могут бесплатно получить юридическую помощь. В мэрии сообщили, что правовую поддержку им оказывает автономная некоммерческая организация «Презумпция».

Консультацию юристов есть возможность получить до 28 февраля следующего года. Они принимают по будням с 09.00 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 14.00) в Общественной приемной по адресу г. Петрозаводск, проспект Ленина, д. 22А, каб. 3.

Также в рабочее время вопросы можно задать по телефонам: 8(800)201-37-85 (бесплатный для звонящих), +7(900)461-12-85 (Viber и WhatsApp). // Фото: rafabordes/Pixabay.com