Помощники врачей появятся в деревнях Карелии – самих медиков там нет

В маленьких деревнях и селах Карелии появятся помощники врачей и фельдшеров из числа местных жителей. О создании такого института рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Он объяснил, что федеральное ведомство запрещает создавать ФАПы в населенных пунктах, где постоянно проживают меньше 100 человек. Поэтому обычных людей обучат азам оказания медпомощи.

В их обязанности будут входить патронаж на дому, измерение температуры, постановка компрессов, доставка и контроль приема лекарств, выполнение мероприятий первого этапа диспансеризации и профилактических медосмотров, уход за маломобильными и лежачими больными.

- Однако главная задача помощников - быть связующим звеном между населением и районными больницами. Они всегда должны находиться в своем населенном пункте, быть на связи со своим населением, посещать жителей на дому и разговаривать,

- отметил министр.

Выбирать помощников врача или фельдшера будут на местных сходах. Будущие медсестры пройдут обучение в петрозаводском медицинском колледже по ускоренной программе. // фото: Ryutaro Tsukata/ pexels.com

