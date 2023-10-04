В один день в Пряже отметили две важные даты

День освобождения Карелии от фашистских захватчиков, который отмечается 30 сентября, совпал годовщиной присоединения к России новых территорий. В Этнокультурном центре Пряжи участники агитбригады «За мирное небо» дали концерт. Здесь же была открыта персональная выставка фотохудожника Кирилла Огнева «Время выбрало нас», посвященная встречам пряжинских самодеятельных артистов с бойцами в зоне СВО.

«Многие наши земляки участвуют в специальной военной операции. Жители Пряжинского района поддерживают своих бойцов: направляют посылки с теплыми вещами и медикаментами, вяжут маскировочные сети, а еще собирают средства на выезды концертной бригады. Уже состоялось пять поездок наших самодеятельных артистов из Эссойлы и Святозера в зону СВО. На творческой встрече звучали те самые песни, торжественные, лирические, задушевные, те, что придавали силы нашим воинам. А еще артисты благодарили тех, кто помог им организовать непростые гастроли и обеспечивал безопасность, транспорт, питание, сбор гуманитарного груза», — рассказала исполняющая обязанности директора Этнокультурного центра Пряжинского района Татьяна Сеппянен.

Артисты из Святозера и Эссойлы недавно вернулись из ДНР И ЛНР. И уже готовятся к следующей поездке. И, как всегда, повезут бойцам и жителям новых регионов России гуманитарную помощь.

Мы всегда учитываем пожелания наших воинов. В этот раз ребята попросили рыбу – любую. Нам удалось собрать для них несколько коробок соленой, вяленой рыбы и сущика,

— рассказал руководитель агитбригады «За мирное небо» Александр Пшенников.

Зрители искренне благодарили бесстрашных артистов и не скупились на аплодисменты.

Выставка Кирилла Огнева (6+) в стенах Этноцентра продолжит работу до конца октября.// фото Кирилла Огнева