Помощника судьи и фотографа ищут в команду волонтеров

Крупные состязания по биатлону пройдут в сентябре в Карелии. С 4 по 9 сентября на Кургане будет проходить «Кубок Анны Богалий – Skimir» с участием, как ожидается, более 500 юных биатлонистов.

Помочь организовать спортивное мероприятие могут волонтеры. В команду добровольцев ищут координаторов точек питания (контроль деятельности точек питания, проверка талонов на бесплатное питание), помощников судей (помощь судьям, контроль соблюдения правил), координаторов движения людских потоков (оказание помощи в поиске локаций, санитарных комнат, медицинских пунктов, торговых точек, других важных/востребованных элементов инфраструктуры объекта, информирование зрителей / посетителей о правилах поведения на объекте, навигация и управление потоками зрителей / посетителей), волонтеров трассы (оказание помощи участникам на трассе), медиаволонтеров (создание фото- и видеоконтента) и др.

Заявку в качестве волонтера можно подать здесь. // фото unsplash.com/ Lina Trochez