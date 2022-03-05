Помидоры, бананы, зубная паста подорожали за неделю в Карелии

Продукты продолжают дорожать в Карелии, следует из отчета Карелиястат. За неделю с 19 по 25 февраля сильнее всего подорожали помидоры – на 4,7%. Также выросла в цене на 2,9% морковь, на 2,3% - бананы, на 2% - лук. Для сравнения, с 12 по 18 февраля в регионе сильнее всего подорожали помидоры (5,3%), выросли в цене яблоки (2,4%), бананы (2,0%), морковь (1,9%), картофель (1,1%).

На прошлой неделе свекла подешевела на 3,5%, яблоки на 1,1%, огурцы на 0,7%. Подорожали мясные консервы для детского питания, глазированные шоколадом конфеты, полукопченая и варено-копченая колбаса, овощные консервы для детского питания, сосиски, сардельки, колбаса вареная. Подешевело печенье, пшено и молоко.

Из других товаров заметно подорожала зубная паста (6,5%), зубная щетка, телевизор. А шампунь, детские бумажные подгузники, кроссовые туфли для детей стали дешевле. (фото pixabay.com, Anelka)