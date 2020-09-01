Эксперты советуют, как в Чехии получить бесплатно высшее образование

Многие жители стран СНГ мечтают об образовании европейского уровня. Часто, задумываясь об обучении в Европе, мы вспоминаем Англию, Германию, Польшу и другие государства, напрочь забывая о таком европейском городе, ка Прага, где располагаются ВУЗы мирового уровня.

Много полезной информации об получении образования в Праге можно узнать на сайте gostudy.cz.

Бесплатное образование

Обучение в Чехии является абсолютно бесплатным для граждан любой страны. Но, учиться придется на чешском языке. Желательно перед тем, как отправиться на обучение в Чехию, обязательно пройти языковые курсы. Таким образом вы упростите процесс восприятия информации. К тому же, во время обучения вам будут преподавать второй иностранный язык.

Получение степени бакалавра за 3 года

Структура высшего образования в ВУЗах Чехии такая же, как в странах СНГ: сначала студенты получают степень бакалавра, а потом могут получать звание магистра и доктора. Разница будет заключаться лишь в том, что бакалавра вы получите уже через 3 года.

Обучение 4 дня в неделю

Чешские ВУЗы предлагают студентам гибкий график обучения и возможность выбора расписания. К примеру, в вашем учебном плане есть математика. Лекции по ней проходят в понедельник, среду и пятницу. Вы можете посещать занятие в любой из дней, получая требуемый объем знаний.

Развитая система кредитов

В чешских ВУЗах используется система кредитования по аналогии с Америкой. Основным преимуществом такого варианта является возможность изучения тех предметов, которые нужны именно вам. Таким образом можно стать специалистом узкой сферы еще на этапе обучения, выбрав для изучения не предложенные министерством образования предметы, а те, которые интересны вам.

Предоставление льгот

Студенты Чехии активно пользуются льготами. Благодаря такому подходу они могут неплохо экономить на питании, проживании, транспортных услугах и прочих моментах. Для сравнения, в Германии на базовые нужды при отсутствии льгот студенту придется потратить в 3 раза больше. К тому же, студенты в Чехии могут подрабатывать по выходным. Даже работая один день в неделю, можно покрыть больше половины своих расходов.

Также стоит упомянуть тот факт, что все преподаватели чешских ВУЗов являются практикующими специалистами, а не теоретиками, поэтому преподают, опираясь исключительно на собственный опыт.