В Петрозаводске автомобили стали чаще переводить на газ

Постоянный рост цен на бензин заставляет автолюбителей искать альтернативные варианты заправки. Кто-то задумывается о покупке электромобиля, большинство же водителей, как частных лиц, так и предприятий, делают свой выбор в пользу газобаллонного оборудования (ГБО). Использование газа всегда было выгодно, а теперь переход на этот вид топлива становится для многих самым оптимальным решением.

Заметный рост интереса к переоборудованию автомобилей в компании «Росгаз» заметили еще в августе прошлого года. Сейчас, когда цена на бензин снова выросла, желающих установить ГБО стало еще больше.

«Свою роль сыграло не только удорожание других видов топлива. Многих клиентов привлекает беспроцентная рассрочка, которую сейчас предоставляет «Росгаз»: первый взнос при установке составляет всего 8000 рублей. Оборудованием уже можно пользоваться и существенно экономить на оплате топлива, а оставшуюся сумму частями вносить в течение четырех последующих месяцев после заключения договора. Все клиенты также получают полный пакет документов, необходимый для предоставления в ГИБДД»

- сообщают в компании.

Для юридических лиц компания «Росгаз» также подготовила ряд выгодных условий при покупке, установке и обслуживании ГБО. Более подробно о них также можно узнать на сайте или при личном обращении.

Интерес клиентов вызывает и качество предлагаемого оборудования. Это итальянские системы нового поколения, оптимальные по соотношению цена/качество. При стоимости от 28000 рублей клиент получает надежное, безопасное и эргономичное оборудование (баллон занимает то место в багажнике, где обычно лежит «запаска»). Переоборудование автомобиля занимает всего один рабочий день, и уже на следующий день расходы на заправку уменьшаются примерно вдвое, заманчиво, не правда ли?

Заправится газом теперь тоже не проблема. У компании «Росгаз» уже сейчас 29 заправок в Мурманской и Ленинградской областях и в Карелии, в том числе в Петрозаводске. Также открыта новая заправка в г. Лахденпохья. И количество АЗГС постоянно растет. Сервис работает теперь и в выходные дни. Действует доставка бытовых баллонов.

Для тех, кто еще сомневается, переходить ли на газ, на сайте компании работает калькулятор. После ввода данных о типе и расходе топлива, среднем годовом пробеге и количестве автомобилей программа мгновенно выдаст срок окупаемости и сумму ежегодной экономии.

Остались еще вопросы? Обращайтесь в компанию «Росгаз» и получите всю необходимую информацию.

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