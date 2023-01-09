Половина жителей Финляндии не поддерживает размещение базы НАТО
Финский телеканалом MTV провел опрос граждан, который показал, что почти половина респондентов выступает против размещения постоянной военной базы НАТО на территории страны после ее вступления в блок. Об этом передает Газета.ру.
Финляндия и Швеция готовятся к вступлению в НАТО. При этом исследование показало, что 48% высказались против размещения базы и постоянного военного контингента после присоединения страны к Североатлантическому альянсу. 39% респондентов поддержали создание базы, а 13% затруднились с ответом.
Также результаты исследования говорят, что 49% финнов выступают за активное участие в военных операциях, а 42% считают, что стоит заниматься собственной безопасностью. Ранее большинство жителей Швеции выступили против изменения законов страны ради членства в Североатлантическом блоке. // Фото: unsplash.