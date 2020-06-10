Половина школьных пищеблоков Карелии нуждается в модернизации

Вопрос об организации бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 классов обсуждался 10 июня на заседании комитета по образованию Законодательного Собрания РК. В послании президента России к Федеральному собранию было дано поручение обеспечить горячим бесплатным питанием школьников младших классов с 1 сентября 2020 года.

По информации министра образования РК Романа Голубева, в начальных классах в карельских школах обучается примерно 30 тысяч детей. Главная проблема, по его словам, это техническое состояния школьных пищеблоков. Из 262 пищеблоков половина нуждается в модернизации.

Для того, чтобы полностью устранить все претензии к школьным столовым, Карелии требуется около 1 миллиарда рублей. В эту сумму входит и косметический ремонт столовых, и модернизация пищеблоков. На решение самых неотложных проблем, которые невозможно отодвинуть на более отдаленную перспективу, необходимо, по подсчетам министра, порядка 275 миллионов рублей. Этих денег хватит, чтобы устранить главные претензии со стороны управления Роспотребнадзора.

Депутаты обратили внимание на плохое качество воды во многих карельских городах и поселках, на перегруженность петрозаводских школ, где зачастую невозможно одновременно разместить всех учащихся на обед, на высокую торговую наценку в предприятиях, которые занимаются организацией школьного питания.

В целом, горячим питанием в Карелии охвачено 93% школьников. В министерстве образования не видят неразрешимых проблем, которые бы помешали реализации планов по внедрению бесплатного горячего питания для учеников младших классов.