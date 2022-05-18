Полис ОСАГО можно оформить в почтовых отделениях Карелии

Полис ОСАГО доступен для оформления в 188 почтовых отделениях Карелии. На сегодняшний день Почта России работает в режиме онлайн c семью страховыми компаниями-партнерами в республике.

«Процедура оформления занимает в среднем 10-15 минут. Такая услуга особенно актуальна для жителей деревень и сел. Клиентам не нужно тратить время на поездку для оформления страховки, достаточно обратиться к оператору ближайшего отделения»,- рассказала директор УФПС Республики Карелия Ирина Горелова.

К слову, чаще всего за оформлением ОСАГО в почтовые отделения обращаются жители Сегежского, Беломорского, Муезерского районов и Костомукши. Фото: elemins.ru.