25 марта 2025, 06:45
Полиция ждет звонков о наркопритонах и распространителях зелья
Карелия присоединилась к акции «Сообщи, где торгуют смертью»
фото: freepik.com
Этап акции «Сообщи, где торгуют смертью» проходит в Карелии с 24 марта по 4 апреля.
Правоохранители будут проводить профилактические мероприятия, рейды в местах массового нахождения несовершеннолетних и молодежи.
Жители региона могут звонить в полицию и рассказывать о местах хранения и сбыта наркотиков, о наркопритонах и распространителях.
В МВД напомнили, что акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбору и проверке информации, на оказание помощи и консультаций по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых.