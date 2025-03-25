Полиция ждет звонков о наркопритонах и распространителях зелья

Этап акции «Сообщи, где торгуют смертью» проходит в Карелии с 24 марта по 4 апреля.

Правоохранители будут проводить профилактические мероприятия, рейды в местах массового нахождения несовершеннолетних и молодежи.

Жители региона могут звонить в полицию и рассказывать о местах хранения и сбыта наркотиков, о наркопритонах и распространителях.

В МВД напомнили, что акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбору и проверке информации, на оказание помощи и консультаций по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых.