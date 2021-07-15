15 июля 2021, 14:56
Полиция вернула жителю Карелии украденный ноутбук
В Олонце сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в краже
Житель Олонецкого района выпивал со знакомыми. Когда застолье закончилось, гости ушли, мужчина отлучился из дома по делам.
В этот момент вернулся один из гостей и унес ноутбук. Ущерб превысил 7700 рублей. Потерпевший обратился в полицию.
Стражи порядка установили, что к хищению причастен 21-летний селянин. Похищенное он сбыл, а деньги пропил. Стражи порядка изъяли технику и вернули владельцу. Похититель стал фигурантом уголовного дела о краже. (фото toppress.kz)