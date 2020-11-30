Полиция Сегежи установила подозреваемую в хищениях денег с карты

43-летняя горожанка написала заявление в полицию Сегежи о хищении денежных средств с банковской карты, сообщает МВД Карелии.

Неизвестное лицо совершало покупки за ее счет. Ущерб составил более 14 500 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая: 27-летняя соседка заявительницы. Она пояснила, что выходила на общую кухню в общежитии, когда там собиралась компания друзей заявительницы. Увидев на столе банковскую карту, переписала данные. А потом – использовала их при покупке товаров через интернет, там где не требовались коды из SMS. Так она заказала мобильный телефон, рюкзак, фотообои, кронштейн и наручные часы.

Через некоторое время она точно так же переписала данные новой банковской карты. И на том же сайте, за счет заявительницы, приобрела гирлянды, искусственные цветы, пинцет, бижутерию, нижнее белье и другие товары.

В ходе проведенного сотрудниками полиции обыска часть заказанных вещей была изъята по месту жительства подозреваемой. Однако, часть товаров еще не была доставлена, а мобильный телефон уже был разбит и продан.

По фактам краж, совершенных с банковского счета возбуждены уголовные дела.

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