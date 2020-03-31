Полиция разыскивает подозреваемого в магазинной краже

Петрозаводские полицейские опубликовали фотографии подозреваемого в магазинной краже. Стражи порядка просят жителей Карелии приглядеться к молодому человеку - сейчас правоохранители пытаются установить его личность и местонахождение.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: +7-911-422-56-57 и +7921-455-28-85. Конфиденциальность гарантируется.

Кроме того, полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшую горожанку 2005 года рождения. С 28 марта местонахождение девушки неизвестно.