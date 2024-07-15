15 июля 2024, 12:39
Полиция Петрозаводска просит помощи в розыске подозреваемой
Стражи порядка карельской столицы обратились за помощью к горожанам
Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, попавшую в объектив камеры наблюдения в одном из магазинов. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.
По данным правоохранителей, эта женщина подозревается в совершении серии краж из магазинов бытовой техники. Ее личность пока не установлена.
Всех, кто узнал подозреваемую, просят звонить по телефону 8981 405 59 96. Конфиденциальность гарантируется. // Фото МВД по РК