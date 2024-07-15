Полиция Петрозаводска просит помощи в розыске подозреваемой

Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, попавшую в объектив камеры наблюдения в одном из магазинов. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, эта женщина подозревается в совершении серии краж из магазинов бытовой техники. Ее личность пока не установлена.

Всех, кто узнал подозреваемую, просят звонить по телефону 8981 405 59 96. Конфиденциальность гарантируется. // Фото МВД по РК