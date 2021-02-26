26 февраля 2021, 16:48
Происшествия

Полиция Петрозаводска объявила в розыск попавшую на видео женщину

Стражи порядка просят жителей карельской столицы помочь найти подозреваемую в краже

Полиция Петрозаводска объявила в розыск женщину, попавшую в объектив камер наблюдения в одном из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Этот человек подозревается в причастности к хищению товара. Личность женщины пока не установлена.

Всех, кто что-либо знает о подозреваемой, просят звонить по телефону: +7-953-529-77-26. Конфиденциальность гарантируется.

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