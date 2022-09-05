Полиция Петрозаводска объявила в розыск молодого человека и девушку

Полиция Петрозаводска объявила в розыск девушку и молодого человека, попавших в объектив камер видеонаблюдения. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

По данным правоохранителей, 23 августа из спортивного магазина, расположенного в одном из крупных торговых центров города, был украден товар. Попавшие на видео люди могут быть причастны к краже.

Всех, кто узнал юношу и девушку, просят звонить по телефонам: 8 911 426 81 77, 8 921 011 86 96. Конфиденциальность гарантируется. Фото: скриншот видео МВД по РК