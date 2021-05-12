12 мая 2021, 11:08
Происшествия

Полиция Петрозаводска объявила в розыск двух мужчин

Горожане попали в объектив камер видеонаблюдения, установленных в торговых точках

Полиция Петрозаводска объявила в розыск двух мужчин, попавших в объектив камер видеонаблюдения в магазинах города. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Правоохранители считают этих людей причастными к совершению имущественных преступлений на территории Петрозаводска.

Всех, кому что-либо известно о подозреваемых, просят звонить по телефону: +7-909-572-72-12. Конфиденциальность гарантируется.

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