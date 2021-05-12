Полиция Петрозаводска объявила в розыск двух мужчин, попавших в объектив камер видеонаблюдения в магазинах города. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Правоохранители считают этих людей причастными к совершению имущественных преступлений на территории Петрозаводска.

Всех, кому что-либо известно о подозреваемых, просят звонить по телефону: +7-909-572-72-12. Конфиденциальность гарантируется.