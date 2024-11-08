08 ноября 2024, 14:10
Полиция Петрозаводска объявила в розыск 45-летнего Алексея Виноградова
Стражи порядка карельской столицы просят помощи у горожан
Полиция Петрозаводска объявила в розыск Алексея Виноградова 1979 года рождения. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.
По данным правоохранителей, этот человек подозревается в неуплате алиментов. Он скрывается от службы судебных приставов.
Всех, кто знает, где находится этот человек, просят звонить по номеру телефона: 89814020614. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: МВД по РК