08 ноября 2024, 14:10
Происшествия

Полиция Петрозаводска объявила в розыск 45-летнего Алексея Виноградова

Стражи порядка карельской столицы просят помощи у горожан

Полиция Петрозаводска объявила в розыск Алексея Виноградова 1979 года рождения. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек подозревается в неуплате алиментов. Он скрывается от службы судебных приставов.

Всех, кто знает, где находится этот человек, просят звонить по номеру телефона: 89814020614. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: МВД по РК

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