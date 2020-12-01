Полиция Петрозаводска ищет попавшего на видео подозреваемого

Полиция Петрозаводска продолжает поиски молодого мужчины, попавшего в объектив камеры наблюдения в одном из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Этот человек подозревается в причастности к совершению кражи. Его личность до сих пор не установлена, несмотря на то, что ролик был выложен в Сеть еще в феврале.

Всех жителей и гостей карельской столицы, имеющих информацию об этом мужчине, просят звонить по телефону: +7-953-545-37-48. Конфиденциальность гарантируется.