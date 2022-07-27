Полиция Петрозаводска ищет подозреваемого в краже телефона мужчину

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, попавшего в объектив камеры наблюдения в одном из заведений. Ориентировка опубликована на официальном сайте МВД по РК.

По данным правоохранителей, человек с видео может быть причастен к краже мобильного телефона. Его личность пока не установлена.

Всех, кто узнал подозреваемого, просят звонить по номеру телефона: 8953 529 77 26. Конфиденциальность гарантируется. Фото: скриншот видео МВД