13 мая 2025, 13:38
Полиция будет массово останавливать водителей в Петрозаводске
Рейд «Контроль трезвости» запланирован на среду в карельской столице
Фото ГАИ
В среду, 14 мая, в Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
За первые четыре месяца года в городе произошли три дорожные аварии с участием пьяных водителей. В этих происшествиях пострадали четыре человека.
Для контроля трезвости автомобилистов дорожные инспекторы будут проводить сплошные остановки машин на дорогах. Горожан также просят сообщать о пьяных людях за рулем по телефонам дежурной группы ГАИ 715-900, 78-44-44. © «Петрозаводск говорит»