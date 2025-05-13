Полиция будет массово останавливать водителей в Петрозаводске

В среду, 14 мая, в Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За первые четыре месяца года в городе произошли три дорожные аварии с участием пьяных водителей. В этих происшествиях пострадали четыре человека.

Для контроля трезвости автомобилистов дорожные инспекторы будут проводить сплошные остановки машин на дорогах. Горожан также просят сообщать о пьяных людях за рулем по телефонам дежурной группы ГАИ 715-900, 78-44-44. © «Петрозаводск говорит»