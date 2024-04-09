Полицейского осудили за избиение подростка в Костомукше

Инспектора ГИБДД признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия к подростку. Суд состоялся в Костомукше, а события происходили летом прошлого года.

Подросток на питбайке не сразу остановился по требованию полицейского. Когда он сошел с транспортного средства и поднял руки вверх, то сотрудник полиции толкнул его на землю, а затем ударил в голову. Продолжая применять физическую силу и бить подростка, инспектор принудительно посадил юношу в патрульный автомобиль, рассказали в пресс-службе Следкома Карелии.

В ходе предварительного следствия сотрудник ГИБДД вину не признавал, но доказательства, свидетели и результаты экспертиз говорили об обратном.

Суд приговорил полицейского к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и лишением права занимать должности на госслужбе в течение двух лет. // фото пресс-служба СУ СК по РК