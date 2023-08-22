Полицейские задержали поставщика наркотиков в Карелию

Оперативники сначала задержали наркокурьера, а потом вышли на след поставщика запрещенного зелья. Домой он прилетел из Южной Азии. Об этом сообщается на сайте МВД-Медиа.

Полицейские предварительно выяснили, что 35-летний уроженец Мурманской области, находясь за пределами России, организовал интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Туда на работу в качестве курьера устроился 30-летний петрозаводчанин. Наркотики распространяли через тайники в Петрозаводске и Прионежском районе.

Периодически поставщик прилетал из Южной Азии в Россию. Во время очередного вояжа домой его задержали в московском аэропорту и доставили в Карелию. Предполагаемого поставщика и его подельника заключили под стражу. В полиции возбудили уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Полицейские изъяли более полутора килограммов запрещенного веществе, интернет-магазин по продаже наркотиков ликвидировали. // фото unsplash.com/ Scott Rodgerson