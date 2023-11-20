Полицейские нашли вора по оставленным на снегу следам

Злоумышленник разбил стекло на веранде и пробрался в дом в медвежьегорской деревне. Хозяев на тот момент в жилище не было. Мужчина унес с собой шуруповерт, продукты и около сорока метров электропроводки, рассказали в полиции. Полицейские вычислили вора по оставленным на снегу следам.

37-летний судимый неработающий мужчина признал вину. Часть похищенного изъяли. Проводка, которую вор спрятал, пропала.

Полицейские завели уголовное дело о краже. // фото unsplash.com/ Scott Rodgerson