Полицейские изъяли из оборота более трех килограммов наркотиков

С 17 по 28 октября в Карелии проходила общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». За этот период полицейские получили 52 сообщения о незаконном обороте запрещенных веществ, рассказали в пресс-службе МВД республики.

«Все обращения проверены правоохранителями. Выявлено 38 преступлений и 23 административных правонарушения. Из незаконного оборота изъято более трех килограмм наркотических средств и психотропных веществ»,

- говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители проверили 324 точки массового скопления несовершеннолетних и молодежи. Также они провели профилактические мероприятия среди учащихся, педагогов и в трудовых коллективах. Фото: pxhere.