09 ноября 2022, 13:30
Полицейские изъяли из оборота более трех килограммов наркотиков
За время проведения антинаркотической акции выявлено 38 преступлений
С 17 по 28 октября в Карелии проходила общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». За этот период полицейские получили 52 сообщения о незаконном обороте запрещенных веществ, рассказали в пресс-службе МВД республики.
«Все обращения проверены правоохранителями. Выявлено 38 преступлений и 23 административных правонарушения. Из незаконного оборота изъято более трех килограмм наркотических средств и психотропных веществ»,
- говорится в сообщении.
Кроме того, правоохранители проверили 324 точки массового скопления несовершеннолетних и молодежи. Также они провели профилактические мероприятия среди учащихся, педагогов и в трудовых коллективах. Фото: pxhere.