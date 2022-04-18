Полезную для организма замену соли посоветовали россиянам

Соль необходима для организма, но, как правило, люди употребляют ее в избытке, а это вредно. Полезную и вкусную замену предложили эксперты Роспотребнадзора, пишет 47news.ru.

В сутки можно потреблять не более 5 граммов соли, но обычно люди получают не менее 18 граммов, сами того не замечая. Это может привести к проблемам с почками, сосудами, суставами, сердцем.

Альтернативой соли являются уксус, морская капуста, лимонный сок, растительные пряности и сушеные овощи, например, сельдерей. Одним словом, различные приправы.

Многие из этих заменителей богаты витаминами и микроэлементами. К тому же, они придают пище более яркий вкус и вполне могут использоваться вместо соли. // Фото: Pexels.com