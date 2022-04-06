После ночного снегопада улицы Петрозаводска убирают и посыпают

Сотрудники Городского комбината благоустройства в среду очищают город от снега, который обильно выпал ночью. Также они борются с наледью, сообщили в мэрии.

Площадки и дорожки подрядчик расчищает на аллеях Воинской Славы, Березовой, Дружбы и 300-летия Петрозаводска, на площади Кирова, в Церковном проулке, на Сегежской и Ключевой улицах, около Сулажгорского родника, на бульварах Студенческом и Победы, в парках Лес Победы, 50-летия Пионерской Организации, Железнодорожников и Якорном, в скверах Марии Мелентьевой, Машиностроителей и Новодревлянском.

Лестничные спуски каждый день очищают от снега и льда, посыпают. Сейчас эти работы ведут на улицах Свердлова, Фрунзе, Вольной, Пушкинской, в парках Ямка и Зарецком, а также на Октябрьском проспекте. // Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска