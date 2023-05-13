Покупки лотерейных билетов в России за год выросли на треть

Россияне стали чаще играть в лотереи. Продажи лотерейных билетов за год выросли на 34 процента, сообщает РБК со ссылкой на аналитический ресурс «Чек Индекс».

Расходы на лотерейные билеты также увеличились. В первом квартале 2023 года средний чек покупки в этой категории составил 155 руб. — на 48% больше, чем в 2022 году. Это произошло из-за того, что люди стали чаще покупать сразу несколько билетов.

Эксперты отмечают, что россияне чаще всего покупают билеты перед праздниками.

«Лотерейные билеты стабильно входят в топ-10 покупок за час до Нового года»,

— отмечают исследователи.

Влияние на рост продаж оказывает и высокая маркетинговая активность организаторов лотерей, прежде всего в интернете и на телевидении. // Фото:

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