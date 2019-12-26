Покупка недвижимости в Финляндии усложнится для россиян

В начале 2020 года в Финляндии в силу вступают законы, согласно которым все покупатели недвижимости из-за пределов ЕС и ЕЭС обязаны предоставить специальное разрешение, выданное министерством обороны. Законы касаются, в частности, граждан России, пишет Yle.

Министерство обороны получит право не разрешить сделку по соображениям госбезопасности.

На практике закон может касаться, к примеру, недвижимости вблизи авиабаз, радиолокационных станций и продовольственных резервов.

Значение имеет также то, кто является покупателем, и в каких целях недвижимость будет использоваться.