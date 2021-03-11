Покупка экшн-камеры закончилась для жителя Карелии визитом в полицию

38-летний житель Питкяранты обратился в полицию и заявил, что попался на уловку мошенников, в результате чего потерял деньги, сообщает МВД Карелии.

Подыскивая в интернете хорошую, но недорогую, экшн-камеру, питкярантец на популярном сайте объявлений нашёл подходящий вариант. Техника якобы находилась в Москве и для оформления доставки «продавец» направил покупателю ссылку.

Не заподозрив неладное, житель Карелии ввёл в предоставленной форме персональные данные и реквизиты карты. Ему пришло уведомление о списании 12 500 рублей. Именно столько стоила экшн-камера.

Однако трек-номер для отслеживания посылки «москвич» не прислал и объяснил, что будто бы произошёл сбой, оплата не прошла, но средства можно вернуть. Для этого незнакомец вновь отправил покупателю ссылку. В открывшейся форме житель Карелии ввёл данные счета и лишился ещё шести тысяч рублей.

После этого человек, который «продавал» технику, перестал выходить на связь, а обманутый покупатель поспешил в полицию.

В настоящее время по факту дистанционного мошенничества полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото с сайта ae01.alicdn.com