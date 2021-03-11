Автомобиль сбил женщину в Петрозаводске

9 марта в 9:10 в Петрозаводске, на улице Чистой, автомобиль сбил пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

По данным ведомства, водитель автомобиля «Киа» 2000 года рождения со стажем вождения менее года не уступила дорогу женщине, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате происшествия пенсионерка 1948 года рождения получила травмы. Она самостоятельно обратилась за медицинской помощью в БСМП. Фото ГИБДД Петрозаводска