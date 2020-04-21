Покупателям могут запретить взвешивать продукты самим

Роспотребнадзор дал рекомендацию магазинам исключить возможность для покупателей самим взвешивать продукты с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в стране. Об этом пишет ТАСС.

«Исключить возможность покупателям проводить самостоятельно навеску продуктов питания, реализацию товаров осуществлять в упакованном виде»,

— отметили в Роспотребнадзоре.

Также торговые организации должны распределить сотрудников таким образом, чтобы выдачей товаров и принятием оплаты за них занимались разные работники, которые должны надевать одноразовые перчатки.

Кроме этого, всех работников необходимо разделить по участкам, отделам и сменам, чтобы минимизировать их контакты с целью предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.