Покупатель упал в магазине в Карелии и остался должен много денег

10 апреля в одном из магазинов Сортавалы была нажата тревожная кнопка. На место выехали сотрудники Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Работники торговой точки рассказали стражам порядка, что один из посетителей, будучи пьяным, потерял равновесие, упал и сломал антикражную систему. Предварительные подсчеты показали, что ущерб составит не менее 20 тысяч рублей.

Неловкого покупателя - 33-летнего местного жителя - передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото Росгвардии