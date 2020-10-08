Покойная мать помогла женщине разбогатеть

Жительница Австралии использовала в лотерее числа, которыми всегда играла ее умершая мать, и выиграла главный приз. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Женщина рассказала, что купила лотерейный билет 30 сентября. Она вписала туда любимые числа своей мамы и обнаружила, что выиграла 718 тысяч австралийских долларов (более 40 миллионов рублей).

Победительница считает, что мать помогает ей с небес. Женщина подчеркнула, что выигрыш стал для ее семьи большим подспорьем после нескольких тяжелых месяцев.

Сейчас австралийка хочет направить средства на то, чтобы помочь отцу, у которого диагностировали рак. Также победительница мечтает о том, чтобы поехать куда-нибудь и просто немного отдохнуть.