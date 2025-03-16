Поисковики разыскивают родных фронтовика, погибшего в Карелии

Карельские поисковики восстановили и прочитали медальон, найденный вместе с останками красноармейца.

На карельской земле в районе реки Тулокса на месте боя 719 стрелкового полка в 1941 году погиб уроженец Алтайского края Георгий Ефимович Попов. Останки обнаружили и подняли в июле 2024 года. Поисковый отряд «Видлицкий рубеж» разыскивает родных павшего красноармейца.

До призыва Георгий Попов, 1915 года рождения, жил в деревне Ивановка, был призван Кулундинским РВК, без вести пропал в 41-м году. У фронтовика была жена Мария Емельяновна Куличенко из Славгорода.