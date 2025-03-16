Водитель и продавец вошли в список самых востребованных профессий

Самыми востребованными профессиями в Карелии назвали водителей, инспекторов по охране леса, продавцов-кассиров, монтеров пути, учителей и других, сообщили в управлении труда и занятости региона.

В центре занятости региона считают, что при рекордно низкой безработице экономика находится на подъеме: стабильно растет индекс промышленного производства.

Предприятиям горно-добывающей, обрабатывающей и целлюлозной промышленности нужны специалисты в области логистики, высоко-квалифицированные слесари и сотрудники других направлений. В сфере туризма нужны экскурсоводы, обслуживающий персонал, продавцы.

С начала года через службу занятости трудоустроились почти 700 человек.