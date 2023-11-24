Поисковики приглашают почтить память героев Великой Отечественной

Вахта памяти ежегодно объединяет командиров и бойцов поисковых отрядов, волонтеров, представителей ветеранских организаций и органов власти, руководителей школьных музеев и клубов военно-исторической реконструкции.

По традиции мероприятие в Петрозаводске начнется с торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню.

Поисковики приглашают всех жителей Карелии присоединиться к акции, которая пройдет 9 декабря 2023 года в 11.00.// фото Петрозаводск говорит