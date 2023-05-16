Поисковики нашли останки бойца, погибшего более 80 лет назад

Останки бойца обнаружили Андрей Кагачев и Александр Гагарин из исследовательской поисковой группы «Феникс».

«В ходе работ был обнаружен один красноармеец, вместе с ним были обнаружены предметы снаряжения и личные вещи, а именно: ремни, пенал для чистки винтовки, стреляные гильзы, противогаз, 2 кружки, 4 медальона образца 1925 года «ладанка», малая пехотная лопатка, пуговицы, 2 крышки от котелка РККА образца 1936 года»,

— сообщает паблик «Поисковый отряд «Феникс».

Погибший красноармеец будет захоронен со всеми воинскими почестями.

Поисковые работы в этом месте будут продолжены.//фото из паблика «Поисковый отряд «Феникс»