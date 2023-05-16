16 мая 2023, 21:47
Поисковики нашли останки бойца, погибшего более 80 лет назад
В ходе раскопок на местах боев Великой Отечественной войны поисковики фонда «Эстафета поколений» нашли останки бойца РККА, погибшего в период Советско-Финляндской войны (1939 - 1940)
Останки бойца обнаружили Андрей Кагачев и Александр Гагарин из исследовательской поисковой группы «Феникс».
«В ходе работ был обнаружен один красноармеец, вместе с ним были обнаружены предметы снаряжения и личные вещи, а именно: ремни, пенал для чистки винтовки, стреляные гильзы, противогаз, 2 кружки, 4 медальона образца 1925 года «ладанка», малая пехотная лопатка, пуговицы, 2 крышки от котелка РККА образца 1936 года»,
— сообщает паблик «Поисковый отряд «Феникс».
Погибший красноармеец будет захоронен со всеми воинскими почестями.
Поисковые работы в этом месте будут продолжены.//фото из паблика «Поисковый отряд «Феникс»