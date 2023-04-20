Поисковики Карелии приглашают принять участие в автомотопробеге

Поисковики приглашают принять участие в ежегодном автомотопробеге памяти «Победим вместе». Традиционное мероприятие будет юбилейным. Поисковая организация» КРОФ "Эсафета поколений" организует автопробег десятый раз. Он будет посвящен празднованию 78-й годовщины Великой Победы.

«Автопробег «Победим вместе» начнется 6 мая 2023 года в 10:00 с церемонии возложения цветов у мемориального комплекса «Вечный огонь» в Петрозаводске. Далее автоколонна от площади Ленина направится к памятному месту «Киндасовский концлагерь» в деревне Киндасово через поселок Пряжа.

«В деревне Киндасово на месте бывшего концлагеря состоится митинг и торжественное возложение цветов к памятнику, где в период финской оккупации Пряжинского района с 1941 по 1944 год размещались финский концентрационный лагерь и тюрьма для советских военнопленных и «неблагонадежного» гражданского населения. Также будут организованы музей под открытым небом и чаепитие»,

- сообщает на своей страничке председатель поисковых отрядов «Эстафета поколений» Илья Герасев.

В автопробеге могут принять участие все желающие. Для этого необходимо пройти регистрацию в группе мероприятия Автопробег «Победим вместе».