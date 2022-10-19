Пограничника прилюдно оскорбили на вокзале в Карелии

В Суоярви будут судить 27-летнего местного жителя. Его обвиняют в публичном оскорблении представителя власти, сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, инцидент произошел в апреле этого года на железнодорожном вокзале Суоярви. Сотрудник Пограничного управления ФСБ по РК осуществлял отработку пассажиропотока в приграничном районе. В этот момент к нему подошел нетрезвый мужчина и прилюдно оскорбил сотрудника с использованием нецензурной брани. Свидетелями происшествия стали проводники поезда и пассажиры.

В ходе следствия подозреваемый признал свою вину. Ему грозит до года исправительных работ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: unsplash.com