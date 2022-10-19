19 октября 2022, 18:49
Легковой автомобиль разбился на трассе «Сортавала» в Карелии
Днем 19 октября произошла авария в Лахденпохье
Сегодня днем в Лахденпохье на федеральной трассе «Сортавала» произошло ДТП. Видео последствий аварии публикуют «Вести Приладожья».
Происшествие случилось с автомобилем «Пежо» с номерами Санкт-Петербурга. В результате столкновения у автомобиля сильно пострадала передняя часть. На записи видно, что возле тротуара разбросаны осколки, и рядом стоит аккумулятор.
После аварии движение осуществлялось по одной полосе, на месте работали сотрудники ГИБДД. Что стало причиной ДТП, пока не известно. Фото: скриншот видео «Вести Приладожья»